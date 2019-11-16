Умерла легендарная народная артистка Украины

В субботу, 16 ноября, умерла художественный руководитель балета Национальной оперы Украины, Народная артистка Анико Рехвиашвили на 56 году жизни.

Об этом на своей странице в Facebook сотрудница компании "Национальные информационные системы" Лилиана Фесенко.

"Только что сообщили из театра – в лучшие миры ушла художественный руководитель балетной труппы Национальной оперы Анико Рехвиашвили. Сердце отказывается верить. У нее было столько планов, работала над созданием нового балета "Красавица и чудовище". Как я любила наши разговоры об искусстве, балет, о сложности творческих судеб. Анико столько знала, была невероятно эрудированной и интересной в общении. Не представляю, как теперь театр оправится от такой потери. Потому что Анико подняла уровень украинского балета к мировому. Она незаменима", – написала Фесенко.

Анико Рехвиашвили умерла Фото: mip.gov.ua

В пресс-службе театра сообщили, что женщина тяжело болела и не выходила на работу с начала театрального сезона. 12 декабря ей исполнилось бы 56 лет.

Анико Рехвиашвили возглавляла кафедру современной классической хореографии Национального университета культуры и искусств с 1996 года. Всю жизнь она посвятила балету. Она была организатором, художественным руководителем и балетмейстером балетного театра "Анико балет".

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 октября умерла известная украинская актриса театра и кино Марина Куклина-Май, которой было всего 33 года.

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