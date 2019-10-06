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6 октября • обновлено в 15:12
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Держал за руку до последнего: сеть растрогали последние посты мужа умершей Куклиной-Май

3.6т Читать материал на украинском

Муж украинской актрисы Марины Куклиной-Май опубликовал в сети трогательные посты о ней. Под ними украинцы выразили свои соболезнования мужчине, который переживает смерть любимой супруги.

Трагедией режиссер Андрей Май-Малахов поделился на личной странице в Facebook. "Марина", – коротко написал он в одном из постов. Кроме того, супруг покойной актрисы уточнил, что прощание с ней состоится 8 октября в ТЮЗе на Липках в Киеве.

Примечательно, что еще 12 сентября Май-Малахов постил совместные фото с супругой в честь их 11 годовщины свадьбы. На одном фото молодые люди улыбаются, держась за руки. На втором фото, сделанном, вероятнее всего, уже во время болезни Май-Куклиной, супруг также держит ее за руку, но лица женщины не видно. "11 лет вместе. 12.09.19", – коротко написал он.

Марина Куклина-Май с мужем

Марина Куклина-Май с мужем

Facebook Андрея Май-Малахова

Марина Куклина-Май

Марина Куклина-Май

Facebook Андрея Май-Малахова

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Отметим, что СМИ сообщали о том, что Марина Куклина-Май долгое время боролась с онкологическим заболеванием. Так, в мае коллеги и друзья актрисы даже открывали специальный сбор, чтобы помочь женщине с оплатой лечения. В комментариях под постами они желали женщине здоровья.

Держал за руку до последнего: сеть растрогали последние посты мужа умершей Куклиной-Май

Держал за руку до последнего: сеть растрогали последние посты мужа умершей Куклиной-Май

Кроме того, в сети есть несколько фото актрисы, сделанных, вероятно, после прохождения химиотерапии. На них звезда запечатлена с очень короткой стрижкой.

Марина Куклина-Май

Марина Куклина-Май

Facebook Мирославы Хорошун

Марина Куклина-Май

Марина Куклина-Май

Facebook Натальи Наталушко

Марина Куклина-Май

Марина Куклина-Май

Facebook Натальи Наталушко

Как сообщал OBOZREVATEL, известная украинская актриса театра и кино Марина Куклина-Май умерла 5 октября. Ей было всего 33 года. Актриса снималась в сериалах "Пес", "Анна Герман", "Женский доктор". Всего у нее 49 ролей в кино и телесериалах.

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Место
Украина
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