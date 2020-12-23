Умерла известная модель Стелла Теннант

София Ковнир Люди 17:47, 23.12.2020

В возрасте 50 лет скончалась известная британская модель Стелла Теннант. О трагедии сообщили родственники знаменитости. Причина смерти пока неизвестна.

По словам близких, это произошло внезапно. Также они попросили уважать их частную жизнь и не беспокоить расспросами. Об этом передает издание The Guardian.

Что известно о Стелле Теннант

  • Звезда родилась 17 декабря 1970 года в Великобритании. Она является элитной шотландской супермоделью

  • Теннант родилась в семье герцога и герцогини Девоншира, являющимися родственниками королевской семьи. Все члены семейства Теннант принадлежат к благородному роду

  • После получения начального образования девушка поступила в Винчестерскую школу искусств

50-летняя модель Стелла Теннант
Esquire

  • Однажды Стелла решила отправить несколько своих фотографий в известный модный журнал, в результате чего своей необычной внешностью заинтересовала модное агентство

  • Изначально она работала с такими профессионалами как Стивен Мейсель и Брюс Вебер

  • Теннант стала лицом дома "Chanel" и музой Карла Лагерфельда. Она постоянно принимала участие в модных показах

  • Также модель рекламировала такие бренды как "Calvin Klein", "Hermes", "Burberry". В компании "Burberry" она стала лицом марки

  • Снималась для журналов Vogue, Harper's Bazaar и Numero у таких фотографов как Тим Уокер, Брюс Уэбер и Стивен Майзел

Стелла Теннат
Yahoo Finance

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее популярная израильская и французская исполнительница Рика Зарай скончалась в возрасте 82 лет.

Комментировать
Шоу Люди

Смотрите также

Епифаний назвал условие легализации медицинского каннабиса в Украине

Кабмин по требованию производителей вооружения разблокировал выполнение гособоронзаказа

МАУ запустит рейс из Киева в Киев

Харьковчанин набил себе на лбу татуировку "Кернес жив". Фото и видео 18+

8500 грн за выход на улицу: Кабмин предложил новые штрафы за нарушение карантина