Умерла известная модель Стелла Теннант

В возрасте 50 лет скончалась известная британская модель Стелла Теннант. О трагедии сообщили родственники знаменитости. Причина смерти пока неизвестна.

По словам близких, это произошло внезапно. Также они попросили уважать их частную жизнь и не беспокоить расспросами. Об этом передает издание The Guardian.

Звезда родилась 17 декабря 1970 года в Великобритании. Она является элитной шотландской супермоделью

Теннант родилась в семье герцога и герцогини Девоншира, являющимися родственниками королевской семьи. Все члены семейства Теннант принадлежат к благородному роду

После получения начального образования девушка поступила в Винчестерскую школу искусств

Однажды Стелла решила отправить несколько своих фотографий в известный модный журнал, в результате чего своей необычной внешностью заинтересовала модное агентство

Изначально она работала с такими профессионалами как Стивен Мейсель и Брюс Вебер

Теннант стала лицом дома "Chanel" и музой Карла Лагерфельда. Она постоянно принимала участие в модных показах

Также модель рекламировала такие бренды как "Calvin Klein", "Hermes", "Burberry". В компании "Burberry" она стала лицом марки

Снималась для журналов Vogue, Harper's Bazaar и Numero у таких фотографов как Тим Уокер, Брюс Уэбер и Стивен Майзел

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее популярная израильская и французская исполнительница Рика Зарай скончалась в возрасте 82 лет.