Умерла известная британская актриса Барбара Виндзор

В четверг, 10 декабря, в Лондоне на 83 году жизни скончалась британская актриса Барбара Виндзор. Причиной ее смерти стала болезнь Альцгеймера, которая появилась у знаменитости в 2014 году.

Виндзор появилась на экране в совсем юном возрасте и снялась в более 50 кинолентах. О трагедии сообщил ее супруг Скот Митчелл, пишет BBC.

Настоящее имя актрисы Барбара Энн Дикс. Она родилась 6 августа 1937 года.

Барбара дебютировала на киноэкране в 17 лет.

Виндзор была замужем трижды. В своей автобиографии Виндзор рассказывала о пяти абортах.

Актриса появилась более чем в полусотне постановок таких как: "Двенадцатая ночь", "О, что за чудесная война!" и другие.

Кроме того, актриса снялась в популярных фильмах "Алиса в стране чудес", "Алиса в Зазеркалье", "Это не могло случиться здесь" и многих других.

Стоит отметить, что в фильмах "Алиса в стране чудес" и "Алиса в Зазеркалье" Виндзор озвучивала мышь Соню. В своей роли она все время неожиданно засыпает и просыпается, произнося странные фразы. А также рассказывает историю о трех Кисельных барышнях.

Напомним, сюжет киноленты заключается в том, что на вечеринке Алисе делает предложение богатый парень Хэмиш. Но девушка убегает и идет за кроликом, замеченным ею на лужайке. И тогда начинаются ее приключения...

Стало известно, как создавались герои "Алисы в стране чудес".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на 82 году жизни скончался известный оператор, режиссер и сценарист Александр Рехвиашвили. Причиной его смерти стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией (COVID-19).