Умерла известная армянская певица

Советская и армянская певица Надежда Саркисян скончалась на 65-м году жизни после нескольких лет борьбы с онкологией.

Об этом сообщает Sputnik Армения со ссылкой на ереванский медцентр "Наири", куда артистку экстренно госпитализировали после резкого ухудшения состояния.

Свою карьеру Саркисян начинала в ансамбле "Серпантин", к котором также пела Лариса Долина. В 1977 года артистку пригласили в ансамбль Константина Орбеляна, где она проработала десять лет.

Надежда Саркисян Известия

Саркисян была замужем за джазовым пианистом Давидом Беджаняном. В этом браке родилась дочь Эмма, которая сегодня является одной из самых популярных певиц в Армении.

Ее дочь также выступала под сценическим именем Эмми, на родине ее называют поп-принцессой. В 2011 году Эмма Беджанян представляла Армению на конкурсе "Евровидение-2011", но не смогла пройти в финал.

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