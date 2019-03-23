Умерла исполнительница легендарной колыбельной "Спят усталые игрушки"

В России на 92-ом году жизни 22 марта умерла известная советская певица Валентина Дворянинова, которую многие знают по исполнению легендарной колыбельной "Спят усталые игрушки".

Об этом рассказала подруга артистки Ольга Диктович в комментарии изданию "Российская газета", уточнив, что это случилось в подмосковном пансионате для пожилых людей.

"Валя умерла в одном из частных подмосковных пансионатов для пожилых людей, где она жила последнее время", – рассказала она.

Уточняется, что у Дворяниновой не осталось детей, а также не было собственной квартиры. Артистка всю жизнь прожила в коммуналке. Прощание с певицей состоится 25 марта в зале Митинского крематория.

Валентина Дворянинова была первой, кто в 1964 году записал знаменитую песню из телепередачи "Спокойной ночи малыши". Под ее голос засыпала советские дети в течение 12 лет. Это исполнение было "визитной карточкой" обладательницы сопрано.

Также артистка была солисткой оркестра Олега Лундстрема, сотрудничала с классиками Яном Френкелем, Андреем Петровым и Андреем Эшпаем. Узнаваемые шлягеры Дворяниновой: "Калина красная", "Карелия", "Как тебе служится", "Линахамари".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее трагически скончалась 16 марта российская певица Юлия Началова. На похоронах артистки назвали причину смерти.

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