Умерла исполнительница хита My boy lollipop Милли Смолл

Кристина Долматова Люди 16:19, 6.05.2020 Обновлено: 16:35, 6.05.2020

Всемирно известная ямайская певица Милли Смолл умерла в Великобритании. Ей было 73 года.

Об этом сообщает издание Jamaica Observe. По словам инсайдеров, причиной смерти стал инсульт.

Милли Смолл
Фото: instagram/milliesmallagram

Милли Смолл прославилась на весь мир в 1964 году благодаря хиту My boy lollipop. 18-летняя певица вмиг стала популярной, а песня возглавила британские и американские чарты. Однако, выпустив три альбома, Милли Смолл в начале 1970-х завершила карьеру.

Милли Смолл
Фото: madeinthesixties.tumblr.com

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, известный американский актер Марк Блум умер от осложнений, вызванных коронавирусом.

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