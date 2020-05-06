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6 мая • обновлено в 23:02
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Умерла исполнительница хита My boy lollipop Милли Смолл

3.3т
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Всемирно известная ямайская певица Милли Смолл умерла в Великобритании. Ей было 73 года.

Об этом сообщает издание Jamaica Observe. По словам инсайдеров, причиной смерти стал инсульт.

Милли Смолл

Милли Смолл

Фото: instagram/milliesmallagram

Милли Смолл прославилась на весь мир в 1964 году благодаря хиту My boy lollipop. 18-летняя певица вмиг стала популярной, а песня возглавила британские и американские чарты. Однако, выпустив три альбома, Милли Смолл в начале 1970-х завершила карьеру.

Милли Смолл

Милли Смолл

Фото: madeinthesixties.tumblr.com

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Автор
Кристина Долматова
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