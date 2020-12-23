Умерла исполнительница хита Casatchok Рика Зарай

Юля Ухина Люди 16:04, 23.12.2020 Обновлено: 16:08, 23.12.2020

Популярная израильская и французская исполнительница Рика Зарай скончалась в возрасте 82 лет.

Об этом сообщило посольство Израиля во Франции на официальной странице в Twitter. Причина смерти знаменитости не уточняется.

"Это один из самых красивых голосов Израиля на французском языке, покинувший нас. Приносим соболезнования ее супругу Жан-Пьеру Манье", – говорится в обращении.

Рика Зарай
pinterest.com
Умерла Рика Зарай
Twitter-аккаунт посольства Израиля во Франции

Что еще известно о Рике Зарай:

  • Рика Зарай родилась в Иерусалиме в 1938 году. Ее отец был родом из России, а мать – из Польши. В 1960 году они всей семьей переехали во Францию.

  • Слава к Зарай пришла в 1969 году благодаря песне Casatchok – адаптации композиции "Катюша".

  • Также певица известна благодаря таким хитам как Sans chemise, Sans pantalon, Alors je chante и другим.

  • За более чем 50 лет творческой деятельности она выпустила 15 альбомов, десятки синглов и сборников.

Рика Зарай в молодости
rbc.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, в Великобритании 25 июля умер Питер Грин, один из основателей британо-американской рок-группы Fleetwood Mac. Музыканту было 73 года.

Комментировать
Шоу Люди

Смотрите также

8500 грн за выход на улицу: Кабмин предложил новые штрафы за нарушение карантина

Bellingcat снимет фильм о предательстве в Украине и срыве спецоперации по "вагнеровцам"

Украицы раскритиковали идею Резникова отправить цистерны с водой в Крым

Бродский выступил с призывом о финансировании олимпийских видов спорта

Украинку Бех-Романчук признали лучшей прыгуньей в длину в 2020 году