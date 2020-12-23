Умерла исполнительница хита Casatchok Рика Зарай

Популярная израильская и французская исполнительница Рика Зарай скончалась в возрасте 82 лет.

Об этом сообщило посольство Израиля во Франции на официальной странице в Twitter. Причина смерти знаменитости не уточняется.

"Это один из самых красивых голосов Израиля на французском языке, покинувший нас. Приносим соболезнования ее супругу Жан-Пьеру Манье", – говорится в обращении.

Рика Зарай pinterest.com

Умерла Рика Зарай Twitter-аккаунт посольства Израиля во Франции

Что еще известно о Рике Зарай:

Рика Зарай родилась в Иерусалиме в 1938 году. Ее отец был родом из России, а мать – из Польши. В 1960 году они всей семьей переехали во Францию.

Слава к Зарай пришла в 1969 году благодаря песне Casatchok – адаптации композиции "Катюша".

Также певица известна благодаря таким хитам как Sans chemise, Sans pantalon, Alors je chante и другим.

За более чем 50 лет творческой деятельности она выпустила 15 альбомов, десятки синглов и сборников.

Рика Зарай в молодости rbc.ru

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