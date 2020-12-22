Умерла исполнительница хита 80's Ladies Кейти Ослин

Американская певица Кейти Ослин, исполнительница хита 80's Ladies, ушла из жизни в возрасте 78 лет.

Об этом сообщает издание Rolling Stone. По словам инсайдеров, точная причина смерти артистки пока неизвестна. Отмечается, что Ослин долгое время боролась с болезнью Паркинсона, а неделю назад у нее выявили коронавируса.

Кейти Ослин nashvillesongwriters.com

Кейти Ослин стала первой женщиной, завоевавшей главную награду музыкальной премии Country Music Association Awards (CMA Awards) за композицию 1987 года 80’s Ladies. Песня стала хитом и прославила исполнительницу в Соединенных Штатах. За нее, а также за композицию Hold Me Ослин удостоилась статуэток премии "Грэмми".

Кейти Ослин в молодости msn.com

В дискографии певицы шесть студийных альбомов. Последняя пластинка под названием Simply была выпущена в 2015 году.

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