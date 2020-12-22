Умерла исполнительница хита 80's Ladies Кейти Ослин

Американская певица Кейти Ослин, исполнительница хита 80's Ladies, ушла из жизни в возрасте 78 лет.

Об этом сообщает издание Rolling Stone. По словам инсайдеров, точная причина смерти артистки пока неизвестна. Отмечается, что Ослин долгое время боролась с болезнью Паркинсона, а неделю назад у нее выявили коронавируса.

Кейти Ослин стала первой женщиной, завоевавшей главную награду музыкальной премии Country Music Association Awards (CMA Awards) за композицию 1987 года 80’s Ladies. Песня стала хитом и прославила исполнительницу в Соединенных Штатах. За нее, а также за композицию Hold Me Ослин удостоилась статуэток премии "Грэмми".

В дискографии певицы шесть студийных альбомов. Последняя пластинка под названием Simply была выпущена в 2015 году.

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