Умерла исполнительница гимна феминисток Хелен Редди

Австралийская певица Хелен Редди, чья песня I Am Woman стала всемирным феминистским гимном, скончалась в возрасте 78 лет.

Об этом сообщает издание BBC News. По словам инсайдеров, Редди долгое время боролась с болезнью Аддисона (эндокринное заболевание), а в 2015-м ей диагностировали деменцию. Она умерла в лос-анджелесском доме престарелых.

"Наши сердца разбиты. Но нас утешает осознание того, что ее голос будет жить вечно", – написала семья Хелен в ее официальном фан-аккаунте в Facebook.

Композиция I Am Woman была записана Редди в 1972 году. Песня стала гимном феминистского движения – ее, в частности, исполняла артистка Джейми Ли Кертис во время протестного женского марша против президента США Дональда Трампа в Лос-Анджелесе в 2017 году.

Хелен Редди получила "Грэмми" в 1973 году как певица года. Среди других ее хитов – I Don't Know How to Love Him, Crazy Love, Delta Dawn и Angie Baby.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее умерла звезда французского шансона Жюльетт Греко. Ей было93 года.