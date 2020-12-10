Умерла главный редактор журнала "Натали" Ирина Трухачева

Юля Ухина
Юля Ухина
Люди
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Ирина Трухачева

Умерла главный редактор украинского женского журнала "Натали" Ирина Трухачева. Причина смерти женщины пока не уточняется.

Трагическую новость 10 декабря на личной странице в Facebook сообщила руководитель маркетингового отдела издания Татьяна Мирошниченко. Она заявила, что не может поверить, что Ирины нет в живых.

"Сутки пытаюсь написать. У меня просто не поднимается рука! У меня не хватает слов, мыслей, воздуха. Ты же говорила, что мы прорвемся, потому что мы не можем по-другому. Потому что мы из невозможного делали нереальное, потому что мы сильные, лучшие. Ты так верила в нас, в проект, в себя. Ира, номер готов к печати и мы его выпустим, обязательно! И будем двигаться, как ты писала в последнем "Слове редактора", – сообщила Мирошниченко.

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