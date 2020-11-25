Умерла актриса сериалов "Улицы разбитых фонарей" и "Мажор" Светлана Обидина

Юля Ухина Люди 10:55, 25.11.2020 Обновлено: 11:07, 25.11.2020

Российская актриса театра и кино Светлана Обидина умерла в возрасте 45 лет.

Об этом говорится на сайте петербургского театра-фестиваля "Балтийский дом". Причина смерти артистки не уточняется.

"С прискорбием сообщаем, что не стало актрисы нашего театра Светланы Обидиной. Театр приносит соболезнования всем ее родным и близким", – говорится в сообщении.

Светлана Обидина
Кадр из сериала "Мажор-3"

В то же время коллега Обидиной режиссер Алексей Герман в соцсетях допустил, что причиной ее смерти может быть коронавирусная инфекция.

Facebook-аккаунт Алексея Германа

Светлана Обидина родилась 23 апреля 1975 года в Санкт-Петербурге. Больше всего запомнилась зрителям по сериалам "Улица разбитых фонарей-1", "Преступление и наказание" и "Мажор-3". Также исполнила роли в фильмах "Довлатов" и "Дуэлянт".

Как сообщал OBOZREVATEL, популярный американский актер Берт Беласко, снявшийся в сериалах "Доктор Хаус" и "Правосудие", умер в возрасте 38 лет. Его тело обнаружили в номере отеля в Ричмонде, штат Вирджиния.

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