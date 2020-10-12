Умерла актриса Маргарет Нолан, сыгравшая девушку Бонда

Актриса Маргарет Нолан, наиболее известная по роли в фильме о британском шпионе Джеймсе Бонде "Голдфингер", умерла в возрасте 76 лет.

Об этом на личной странице в Twitter сообщил режиссер Эдгар Райт. Причина смерти артистки не уточняется.

"Мой печальный долг – сообщить, что скончалась великолепная актриса Маргарет Нолан. Она являлась воплощением всего крутого, что было в 1960-е: от роли массажистки Динк в бондиане до появления в фильме "Вечер трудного дня" вместе с The Beatle", – написал он.

Маргарет Нолан thesun.co.uk

Маргарет Нолан стала широко известна по роли массажистки Динк из третьего фильма про Джеймса Бонда "Голдфингер" (1964). Актриса также снялась в кинокартинах "Жесткий день", "Никакого секса, пожалуйста, мы британцы", "Три комнаты на Манхэттене", в серии фильмов "Продолжай" и в других.

Маргарет Нолан в фильме "Голдфингер" thesun.co.uk

Как сообщал OBOZREVATEL, в Париже 25 июля умерла актриса Оливия де Хэвилленд, известная своей ролью Мелани Гамильтон в фильме "Унесенные ветром". Женщине было 104 года.