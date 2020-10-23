Умерла актриса Мардж Чэмпион, ставшая прототипом Белоснежки

Американская актриса, танцовщица и хореограф Мардж Чэмпион (настоящее имя Марджори Селеста Бэлчер) умерла в возрасте 101 года.

Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на сына артистки. Причина смерти Чэмпион не уточняется.

Мардж стала прототипом для персонажей из известных диснеевских мультиков. Так, первый муж звезды, художник-мультипликатор студии Walt Disney Артур Бэббитт срисовал внешность и движения для танцев Белоснежки именно с Мардж. Позже она также позировала при создании Голубой Феи из "Пиноккио".

Мардж Чэмпион nypost.com

Вскоре Мардж развелась с Бэббитом и стала супругой хореографа Гауэра Чэмпиона, взяв его фамилию. Вместе с ним она сыграла в ряде популярных мюзиклов компании MGM, среди которых проекты "Плавучий театр", "Все мое – твое" и "Это выглядит красиво". Кроме того, Чэмпион снималась в таких фильмах и сериалах, как "Пловец", "Слава", "Вечеринка", "Возлюбленная Юпитера" и "Час "Юнайтед Стейтс Стил. За хореографический номер в картине "Королева зала звездной пыли" она была удостоена премии "Эмми".

Мардж и Гауэр Чэмпион apostrophe.ua

Мардж Чэмпион на архивном фото Wiki

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