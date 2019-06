Умерла актриса из сериала "Секс в большом городе"

Известная американская актриса Сильвия Майлз, двукратнаяноминантка на "Оскар" умерла в Нью-Йорке в возрасте 94 лет.

По данным TMZ, она вызвала медиков, потому что было тяжело дышать, но до больницы живой ее так и не довезли (чтобы посмотреть эпизод с ней в сериале "Секс в большом городе", проскролльте до конца страницы).

Причины и детали смерти пока неизвестны. Она родилась в 1924 году в Нью-Йорке, где прожила всю свою жизнь. Майлз была очень известной актрисой. В 1960 году она дебютировала на телевидении в "Шоу Дика Ван Дайка".

Позже она снималась в сериалах и даже была номинирована на премию "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана благодаря съемкам в драме "Полуночный ковбой".

Также она снималась в сериалах "Секс в большом городе", "Жизнь на Марсе", "Прощай, моя красавица", и в фильмах: "Горшочек удачи", "Сказки стриптиз-клуба" и "Уолл-стрит: Деньги не спят". За роль в сериале "Прощай, моя красавица" она также была номинирована на "Оскара".

Майлз стала культовой фигурой в богемном мире из-за связей с авангардистами Энди Уорхолом и Полом Моррисси. Ее многие знают из-за эпатажного внешнего вида.

Sylvia Miles once reduced me to a puddle of tears, humiliating me on my 19th birthday in the bathroom of the Palladium, 1986. I’ll tell the story on next week’s @RadioAndySXM WoW Report radio show pic.twitter.com/cPkuIuaWyv