Умерла актриса из "Санта-Барбары" Пегги Поуп

Американская актриса Пегги Поуп, сыгравшая в знаменитом сериале "Санта-Барбара", умерла на 91 году жизни в городе Форт-Коллинс (Колорадо, США).

Об этом со ссылкой на семью покойной сообщает THR. Причина смерти артистки не уточняется.

Пегги Поуп Фото: twitter/tonywendice1954

Пегги Поуп дебютировала в кино в 1966 году. Она сыграла эпизодические роли в таких фильмах и сериалах, как "Моя жена меня приворожила", "С девяти до пяти", "Санта-Барбара", "Сумеречная зона", "Однажды укушенный", "Скорая помощь" и "Удушье".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее умерла голливудская актриса, звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ширли Найт. Ей было 83 года.

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