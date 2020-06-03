Умерла актриса из "Санта-Барбары" Пегги Поуп

Американская актриса Пегги Поуп, сыгравшая в знаменитом сериале "Санта-Барбара", умерла на 91 году жизни в городе Форт-Коллинс (Колорадо, США).
Об этом со ссылкой на семью покойной сообщает THR. Причина смерти артистки не уточняется.
Пегги Поуп
Фото: twitter/tonywendice1954
Пегги Поуп дебютировала в кино в 1966 году. Она сыграла эпизодические роли в таких фильмах и сериалах, как "Моя жена меня приворожила", "С девяти до пяти", "Санта-Барбара", "Сумеречная зона", "Однажды укушенный", "Скорая помощь" и "Удушье".
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее умерла голливудская актриса, звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ширли Найт. Ей было 83 года.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!