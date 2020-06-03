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3 июня • обновлено в 14:32
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Умерла актриса из "Санта-Барбары" Пегги Поуп

1.7т
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Американская актриса Пегги Поуп, сыгравшая в знаменитом сериале "Санта-Барбара", умерла на 91 году жизни в городе Форт-Коллинс (Колорадо, США).

Об этом со ссылкой на семью покойной сообщает THR. Причина смерти артистки не уточняется.

Пегги Поуп

Пегги Поуп

Фото: twitter/tonywendice1954

Пегги Поуп дебютировала в кино в 1966 году. Она сыграла эпизодические роли в таких фильмах и сериалах, как "Моя жена меня приворожила", "С девяти до пяти", "Санта-Барбара", "Сумеречная зона", "Однажды укушенный", "Скорая помощь" и "Удушье".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее умерла голливудская актриса, звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ширли Найт. Ей было 83 года.

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Автор
Кристина Долматова
Теги
шоу-бизнес шоу
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