Умерла актриса из фильмов "Робин Гуд" и "Дракула" Кэрол Артур

Популярная американская актриса Кэрол Артур умерла в возрасте 85 лет.

Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter. По словам инсайдеров, артистка скончалась в доме престарелых в Лос-Анджелесе, в котором она жила с 2015 года. Последние 11 лет своей жизни Кэрол боролась с болезнью Альцгеймера.

Кэрол Артур родилась 4 августа 1935 года в Хакенсаке, штат Нью-Джерси. За свою карьеру она снялась в 30 проектах. Среди наиболее известных фильмов и сериалов с ее участием – "Немое кино", "Сверкающие седла", "Робин Гуд: Мужчины в трико", "Дракула: Мертвый и довольный", "Седьмое небо", "С пистолетом наголо", "Крестный сын", "Величайший любовник в мире", "Веселые ребята" и "Почти беременна".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее умер итальянский актер, музыкант и комик Джиджи Пройетти. Звезда фильма "Пиноккио" скончался в возрасте 80 лет.