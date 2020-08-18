Умер звезда "Звездного пути" и "Огненных колесниц" Бен Кросс

Знаменитый британский актер Бен Кросс, который известен по ролям в фильмах "Огненные колесницы", "Звездный путь" (Star Trek) и "Царь Соломон" Бен Кросс умер в возрасте 72 лет.

Актер скончался после продолжительной борьбы с болезнью в Вене (Австрия). Его семья подтвердила факт смерти, пишет Daily Mail.

Бен Кросс родился в Лондоне в 1947 году. Он был известным английским актером театра и кино. Кросс прославился благодаря роли британского олимпийского спортсмена Гарольда Абрахамса в фильме "Огненные колесницы" и Сарека в перезапущенном фильме 2009 года "Звездный путь".

Бен Кросс с королевой Елизаветой

Всего фильмография Бена Кросса насчитывает более трех десятков фильмов.

Отметим, Кросс жил во многих странах и городах мира, включая Лондон, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, южную Испанию, Вену и Софию. Он разговаривал на испанском, итальянском и немецком языках, изучал болгарский.

Актер был женат дважды: первая жена Пенни (1977—1992), от этого брака родилось двое детей – Лорен и Теодор. Со второй женой Мишель он прожил в браке до 2005 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный голливудский актер, звезда фильма "Девять с половиной недель" Микки Рурк после смерти будет похоронен в селе Загорцы Хмельницкой области. Его личный помощник Дмитрий Корнийчук прибыл в Украину, чтобы выбрать место на кладбище для знаменитости.