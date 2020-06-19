Умер звезда "Властелина колец"

В пятницу, 19 июня, в Лондоне умер английский актер и лауреат премий BAFTA и "Тони" Йэн Холм.

Звезде трилогии "Властелин колец", где он сыграл Бильбо Бэггинса, было 88 лет. Он боролся с болезнью Паркинсона, сообщил The Guardian.

Агенты актера заявили журналистам, что он умер в больнице в окружении родных.

"Он спокойно скончался в больнице. Невероятный, добрый и очень талантливый. Мы будем за ним скучать", – сказали они.

Известно, что актер также снялся в блокбастерах "Пятый элемент", "Авиатор", "Чужой", "Бразилия", "На западном фронте без перемен", "Из ада", "Послезавтра" и "Оружейный барон".

Так Холмвыглядел в последние годы:

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