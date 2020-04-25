Умер звезда "Властелина колец" Брюс Олпресс

Кристина Долматова Люди 12:07, 25.04.2020 Обновлено: 12:25, 25.04.2020

Новозеландский актер Брюс Олпресс, звезда фильма "Властелин колец: две башни", умер в возрасте 89 лет.

Об этом сообщает издание Daily Mail. По словам инсайдеров, знаменитость скончался в окружении своих близких дома в Окленде.

Брюс Олпресс
Фото: nzonscreen.com

Отметим, что Брюс Олпресс известный по таким фильмам, как "Фортепиано", "Пугало" и "Властелин колец: две башни". Он также снимался в новозеландской мыльной опере "Близко к дому".

Брюс Олпресс в фильме "Властелин колец: две башни"
Фото: dailymail.co.uk

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США умерла голливудская актриса, звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ширли Найт. Ей было 83 года.

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