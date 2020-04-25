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25 апреля • обновлено в 12:53
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Умер звезда "Властелина колец" Брюс Олпресс

1.9т
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Новозеландский актер Брюс Олпресс, звезда фильма "Властелин колец: две башни", умер в возрасте 89 лет.

Об этом сообщает издание Daily Mail. По словам инсайдеров, знаменитость скончался в окружении своих близких дома в Окленде.

Брюс Олпресс

Брюс Олпресс

Фото: nzonscreen.com

Отметим, что Брюс Олпресс известный по таким фильмам, как "Фортепиано", "Пугало" и "Властелин колец: две башни". Он также снимался в новозеландской мыльной опере "Близко к дому".

Брюс Олпресс в фильме "Властелин колец: две башни"

Брюс Олпресс в фильме "Властелин колец: две башни"

Фото: dailymail.co.uk

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США умерла голливудская актриса, звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ширли Найт. Ей было 83 года.

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Автор
Кристина Долматова
Теги
шоу шоу-бизнес
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