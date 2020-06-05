Умер звезда СССР Михаил Кокшенов: самые известные фильмы с актером

В пятницу, 5 июня, умер известный советский и российский актер Михаил Кокшенов.

За свою 84-летнюю жизнь артист снялся более чем в 100 фильмах, и даже успел попробовать себя в роли режиссера. OBOZREVATEL предлагает читателям вспомнить лучшие картины с участием Михаила Кокшенова.

Михаил Кокшенов Фото: kino-teatr.ru

Фильм "Спортлото-82"

Комедийный фильм "Спортлого-82" вышел на экраны 2 августа 1882 года. В нем Михаил Кокшенов сыграл одну из главных ролей – спекулянта Сан Саныча – продавца апельсинов на рынке.

Михаил Кокшенов в фильме "Спортлото-82"

По сюжету картины, простой парень Костя купил попутчице Тане в поезде лотерейный билет "Спортлото", не подозревая, что тот окажется выигрышным. С ними вместе в купе ехали также Сан Саныч и турист Юрий Голубев. Вскоре билет исчезает. В поисках его герои попадают во множество занятных переделок.

Фильм "Самая обаятельная и привлекательная"

В фильме "Самая обаятельная и привлекательная" Кокшенов сыграл роль инженера Леши Пряхина. Его персонаж – комедийный, простоватый, но грубоватый добряк.

Михаил Кокшенов в фильме "Самая обаятельная и привлекательная" Фото: unian.net

По сюжету фильма, инженер Надя Клюева встречает свою школьную подругу Сусанну. Она пытается помочь ей "наладить жизнь", научив "научным" методам обольщения. В результате, в Надю влюбляются ее коллеги – Леша Пряхин и Миша Дятлов.

Фильм "На Дерибасовской хорошая погода"

Фильм "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди" вышел на экраны в апреле 1993 года. По сюжету русская мафия ставит под угрозу переговоры президентов США и СССР. Чтобы предотвратить это, объединяются агенты ЦРУ и КГБ. Михаил Кокшенов сыграл одного из мафиози – Кравчука, который похищает КГБшника, замаскированного под шейха.

Кадр из фильма "На Дерибасовской хорошая погода" Фото: spletnik.ru

Фильм "Ширли-Мырли"

Михаил Кокшенов в фильме "Ширли-Мырли" Фото: kino-teatr.ru

"Ширли-Мырли"– комедия-фарс о трех братьях близнецах, разлученных в детстве. Один из них становится известным дирижером, другой – аферистом, а третий – борцом за права цыган. Все они встречаются и узнают друг о друге, когда аферист крадет огромный алмаз "Спаситель России". Михаил Кокшенов сыграл второстепенную, но колоритную роль охранника посла.

Сериал "Воронины"

В сериале "Воронины" Михаил Кокшенов сыграл друга главного героя Николая Петровича. Он предстал в роли преферансиста Дмитрия Александровича.

Михаил Кокшенов в сериале "Воронины" Фото: zen.yandex.ru

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