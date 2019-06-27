Умер звезда сериалов "Сверхъестественное" и "Зачарованные"

На 74-м году жизни умер американский актер Билли Драго. Он скончался в понедельник, 24 июня, в Лос-Анджелесе.

Причина смерти не уточняется. Об этом The Hollywood Reporter сообщил его представитель.

Билли Драго kinokopilka.pro

Билли Драго, настоящее имя которого Уильям Юджин Берроуз, начал сниматься в кино в 1979 году. Его самые известные роли — демон Барбаса в "Зачарованных" и Фрэнк Нитти в "Неприкасаемых". Кроме того, актер снимался в сериалах "Сверхъестественное", "Секретные материалы", "Детективное агентство "Лунный свет"". Всего Драго сыграл в 107 картинах, а также несколько раз выступил в качестве продюсера и сценариста кино.

Кадр из сериала "Сверхъестественное"

Кадр из сериала "Зачарованные"

Как ранее писал OBOZREVATEL, российский актер Андрей Харитонов умер 23 июня. Ему было 59 лет. По данным СМИ, мужчина долгое время боролся с онкологическим заболеванием. Его супруга Ольга Смирягина отметила, что похоронен артист будет в Киеве.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся