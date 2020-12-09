Умер звезда сериалов "Две судьбы" и "След" Александр Самойлов

Известный российский актер, звезда сериалов "Две судьбы", "Солдаты" и "След", Александр Самойлов умер на 69 году жизни.

Причиной смерти заслуженного артиста РФ стала продолжительная болезнь. Об этом сообщили на официальном сайте МХАТ им. Горького, где Самойлов играл несколько десятилетий.

По информации СМИ, Самойлов болел коронавирусом – 2 ноября он якобы ощутил первые симптомы COVID-19. Позже его госпитализировали с пневмонией, его состояние ухудшилось и актер был подключен к аппарату ИВЛ. Почти месяц врачи боролись за его жизнь, пишет Mash.

Александр Самойлов в сериале "Две судьбы". Mash

Александр Самойлов родился 29 октября 1952 года. Учился в московском ГИТИСе. Его карьера актера началась в начале 70-х, с 1994 года был одним из ведущих актером МХАТа. Среди его известнейших театральных ролей – Берлиоз в постановке "Мастер и Маргарита", Тальберг в "Белой гвардии" и Барон в спектакле "На дне".

Также Самойлов сыграл более, чем в шести десятках фильмов и сериалов. Самые известные работы актера в кино – сериалы "Две судьбы", "Глухарь", "След", "Солдаты" и другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в России умер известный советский актер Борис Плотников. Причиной смерти звезды фильма "Собачье сердце" стал коронавирус. Плотникову было 72 года.