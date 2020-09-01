Умер звезда сериала "Воронины" Борис Клюев

Елена Кордунова Люди 21:55, 1.09.2020 Обновлено: 22:07, 1.09.2020

Российский и советский актер, народный артист РФ Борис Клюев, известный по роли Николая Петровича в сериале "Воронины" умер на 77 году жизни.

Информацию подтвердила директор московского Малого театра, где Клюев играл более 50 лет, Тамара Михайлова. Об этом пишет ТАСС.

"Борис Клюев умер, он был тяжело болен", – заявила Михайлова и добавила, что место похорон пока неизвестны.

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