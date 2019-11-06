Умер звезда сериала "Улицы разбитых фонарей": видео последней роли

Российский актер и звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" Виталий Жигалин умер в Самаре на 49-м году жизни.

Как сообщает URA.ru со ссылкой на Самарский академический театр драмы имени М. Горького, в котором работал актер, Виталий умер после продолжительной болезни.

"Он запомнится как импульсивный и харизматичный актер, обладавший сильной творческой энергетикой, как любящий отец, внимательный педагог и Человек с сильным волевым характеро", - говорится в официальном заявлении театра.

Виталий Жигалин запомнился зрителям по ролям в сериалах "Морские дьяволы", "Ментовские войны", "Тайны следствия", "Раскол". Роль в сериале "Улицы разбитых фонарей" в 2015 году стала последней в кино-карьере актера.

Виталий Жигалин

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