Умер звезда сериала "Тест на беременность" Сергей Куницкий

12 августа в возрасте 35 лет скончался российский актер театра и кино Сергей Куницкий, который известен ролью врача-гематолога в сериале "Тест на беременность".

Печальную новость рассказали коллеги артиста на сайте Московского губернского театра. Пока о причине смерти Сергея ничего не сообщается.

"Ему было 35 лет. Внезапный уход, огромная, непостижимая потеря, которую невозможно пока ни осознать, ни принять. Сергей! Любим, будем помнить, спасибо тебе за талант и человеческое тепло. Соболезнуем родным и близким", – говорится в сообщении .

Сергей Куницкий умер в 35 лет hotspur.ru

Отметим, Куницкий также снимался в таких фильмах и сериалах, как "Крылья Империи", "Мы из будущего", "Тульский Токарев", "Шеф", "Битва за Севастополь" и "Небо видело все".

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