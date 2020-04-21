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21 апреля • обновлено в 18:45
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Умер звезда сериала "Санта-Барбара"

2.5т
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В Теннесси умер американский актер Том Лестер. Причиной смерти звезды сериалов "Санта-Барбара" и "Рыцарь дорог" стали осложнения, вызванные болезнью Паркинсона.

Ему был 81 год. Об этом сообщает издание Variety.

Умер звезда сериала "Санта-Барбара"

Смерть артиста подтвердил его брат Майкл Лестер. Похороны знаменитости состоятся 24 апреля.

Умер звезда сериала "Санта-Барбара"
Умер звезда сериала "Санта-Барбара"

Лестер родился 23 сентября 1938 года в городе Лорел, штат Миссисипи. Он прославился благодаря таким фильмам и сериалам, как "Зеленые просторы", "Незваный гость", "Горди", "Бенджи", "Любовь по-американски", "Маленький домик в прериях", "Деревенщина из Беверли-Хиллз", "Доктор Маркус Уэлби" и "Рождественский ребенок".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, известный американский актер Марк Блум умер от осложнений, вызванных коронавирусом.

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Автор
Мария Дидык
Тег
шоу-бизнес
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