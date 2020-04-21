Умер звезда сериала "Санта-Барбара"

В Теннесси умер американский актер Том Лестер. Причиной смерти звезды сериалов "Санта-Барбара" и "Рыцарь дорог" стали осложнения, вызванные болезнью Паркинсона.

Ему был 81 год. Об этом сообщает издание Variety.

Смерть артиста подтвердил его брат Майкл Лестер. Похороны знаменитости состоятся 24 апреля.

Лестер родился 23 сентября 1938 года в городе Лорел, штат Миссисипи. Он прославился благодаря таким фильмам и сериалам, как "Зеленые просторы", "Незваный гость", "Горди", "Бенджи", "Любовь по-американски", "Маленький домик в прериях", "Деревенщина из Беверли-Хиллз", "Доктор Маркус Уэлби" и "Рождественский ребенок".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, известный американский актер Марк Блум умер от осложнений, вызванных коронавирусом.

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