Умер звезда "Хождения по мукам" Вячеслав Езепов

София Ковнир Люди 19:01, 9.12.2020 Обновлено: 19:08, 9.12.2020

В среду, 9 декабря, в России в возрасте 79 лет скончался народный артист и звезда фильма "Хождение по мукам" Вячеслав Езепов. Причина его смерти пока неизвестна.

Время и место прощания с Езеповым будет объявлено позже. О трагедии сообщили на официальном сайте Малого театра.

Что известно о народном артисте Вячеславе Езепове

  • Вячеслав Езепов родился 7 октября 1941 года в Саратове.

  • За 53 года работы в Малом театре он исполнил около 40 ролей.

  • Одна из любимых ролей – король Испании Карл V. Его актер играл на протяжении 23 лет.

  • Езепов сыграл более 60 ролей в кино и на телевидении: в фильмах "Хождение по мукам", "История одной любви", "Ася", "Господин Великий Новгород" и других.

  • Артист имеет почетный знак Малого театра, орден Почета за большой вклад в развитие отечественной театральной культуры, орден Дружбы и орден Александра Невского.

  • У Езепова есть жена Марина, дочь Ксения и внучка Полина.

Умер Вячеслав Езепов
РБК

Напомним, фильм "Хождение по мукам" – это трилогия романов Алексея Толстого, в которой описывают судьбу русской интеллигенции революционных событий 1917 года.

В первых сериях показан Петербург 1914 года. Сестры Даша и Катя Булавины увлечены поэтом Бессоновым. В итоге Катя изменяет с ним своему мужу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный российский актер, звезда сериалов "Две судьбы", "Солдаты" и "След" Александр Самойлов умер на 69 году жизни.

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