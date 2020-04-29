Известный индийский актер, который снимался в Голливуде и Болливуде, Иррфан Кхан умер. Ему было 53 года.

Как сообщает издание News18 со ссылкой на представителя актера, Кхан умер в больнице в Мумбаи в среду, 29 апреля.

Иррфан Кхан daily-bangladesh.com

Причиной смерти Иррфана стала инфекция толстой кишки. Примечательно, что в 2018 году актеру диагностировали нейроэндокринную опухоль.

Иррфан Кхан theweek.in

О смерти артиста написал и индийский режиссер Шооит Сиркар. На своей странице в Twitter мужчина опубликовал пост:

"Мой дорогой друг Иррфан. Ты сражался, и сражался, и сражался. Я всегда буду гордиться тобой... Мы встретимся снова... Соболезнования Сутапе и Бабилу. Ты тоже сражалась, Сутапа, ты сделал все возможное в этой битве".

Известно, что Иррфан Кхан снялся во многих известных фильмах, среди которых "Воин", "Макбул", "Ее сердце", "Миллионер из трущоб", "Жизнь Пи", "Новый Человек-паук", "Инферно".

Иррфан Кхан independent.co.uk

Иррфан Кхан в фильме "Жизнь Пи" toiimg.com

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