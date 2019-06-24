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Умер звезда фильма "Овод": названа причина смерти

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Российский актер Андрей Харитонов умер 23 июня. Ему было 60 лет. По данным СМИ, мужчина долгое время боролся с онкологическим заболеванием.

Об этом сообщил в Facebook режиссер Виталий Манский. Его супруга Ольга Смирягина отметила, что похоронен артист будет в Киеве.

Умер звезда фильма "Овод": названа причина смерти

facebook.com/olga.smiryagina

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Харитонов сыграл более 30 ролей, среди которых главные роли в фильмах "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", "Человек-невидимка", "Тайна Черных дроздов", "Вольный ветер".

Умер звезда фильма "Овод": названа причина смерти

facebook.com/olga.smiryagina

"Андрея сегодня не стало. Ушел из жизни всеми любимый, талантливый и необыкновенно красивый человек. Низкий поклон его коллегам по театру, друзьям, зрителям, которые помогли нам прожить этот страшный год. Похоронен Андрей будет в Киеве", - написала Смирягина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Москве в возрасте 88 лет умер советский режиссер Георгий Данелия, родившийся в Грузии. Официальной причиной смерти назвали остановку сердца.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

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