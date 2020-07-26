Умер звезда фильма "Кошмар на улице Вязов" Саксон: что произошло

Американский актер Джон Саксон, сыгравший в культовом фильме ужасов "Кошмар на улице Вязов", умер в Мерфрисборо, штат Теннесси, США.

Артисту было 83 года. Причиной смерти стали осложнения при пневмонии, сообщает The Hollywood Reporter.

Вероятной причиной пневмонии мог быть коронавирус. Другие подробности о его смерти пока неизвестны.

Джон Саксон в молодости Afisha.ru

Джон Саксон – урожденный Кармин Оррико – родился 5 августа 1936 года в Бруклине, штат Нью-Йорк.

Саксон успел появиться в более чем 200 фильмах, в частности зрителю он известен благодаря ленте "Кошмар на улице Вязов. Также снимался в "Выходе Дракона" с Брюсом Ли, в "Аппалуза" с Марлоном Брандо.

Джон Саксон MK.Ru

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