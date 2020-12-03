Умер звезда фильма "Безумный Макс" Хью Кияс-Берн

София Ковнир Люди 10:36, 3.12.2020

Скончался известный австралийский актер Хью Кияс-Берн, который прославился благодаря роли в фильме "Безумный Макс: Дорога ярости". Знаменитости было 73 года.

Причина смерти пока неизвестна. Кроме кино знаменитость также активно боролся со многими важными в мире проблемами. Об этом сообщил режиссер и сценарист Тед Гейган на своей странице в Twitter.

"Хью Кияс-Берн, невоспетый герой австралийского кинематографа, скончался в возрасте 73 лет. Я неизменно поражен тем, что он сыграл главного антагониста Потрошителя в фильме "Безумный Макс" 1979 года и основного антагониста "Безумный Макс: Дорога Ярости" в 2015 году – Несмертного Джо", – написал Гейган.

Как выглядел Кияс-Берн в начале 2020 года
Twitter Гейгана

Кроме того, Кияс-Берн не только обучался в Королевском шекспировском театре, но и упорно боролся с экологическими и гуманитарными проблемами.

Напомним, Хью Кияс-Берн родился в Индии 18 мая 1947 года. Он сыграл множество ролей в таких фильмах и сериалах как "Моби Дик", "Далеко во Вселенной", "Галактическая война", "Безумный Макс" и ее сиквеле "Безумный Макс: Дорога ярости" и других.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США на вручении кинопремии "Оскар" фильм "Безумный Макс: Дорога Ярости" получил шесть наград. Всего кинолента была номинирована сразу на десять премий.

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