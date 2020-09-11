Умер звезда "Что? Где? Когда?" Смирнов

Елена Кордунова Люди 10:51, 11.09.2020 Обновлено: 11:23, 11.09.2020

Известный игрок "Что? Где? Когда?" Михаил Смирнов умер в возрасте 64 лет. Причиной смерти стал инсульт.

Об этом сообщили на официальном аккаунте телеигры в Instagram. Информацию также подтвердил коллега Смирнова, который много лет играл с ним за одним столом, Максим Поташев.

Михаил Смирнов умер вечером 10 сентября. О подробностях случившегося не сообщается.

Михаил Смирнов умер от инсульта .
Instagram "Что? Где? Когда?"

"Сегодня не стало Миши Смирнова, моего старого друга и первого капитана в телеклубе. Он был очень добрым и светлым человеком", – отметил Поташев.

Смирнов играл в "Что? Где? Когда?" более 20 лет – с 1988-го по 2010 год, был капитаном команды, в которую входили звезды проекта Максим Поташев, Борис Левин, Леонид Тимофеев и другие известные игроки.

В последние годы он не принимал участия в играх, но часто приходил в Нескучный сад и делился опытом с молодежью.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналистка издания The Bell Екатерина Аренина заявила, что игрок клуба "Что? Где? Когда?" Михаил Скипский неоднократно приставал к ней, когда ей было 15 лет.

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