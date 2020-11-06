Умер знаменитый сатирик Михаил Жванецкий

Умер известный российский писатель-сатирик украинского происхождения Михаил Жванецкий. Ему было 86 лет.

Информацию о смерти Жванецкого подтвердил его представитель Олег Сташкевич. Об этом пишет "РБК".

Причины смерти писателя он не назвал.

Михаил Жванецкий умер. Новая газета

Отметим, в октябре 2020 года Жванецкий заявил о том, что завершает концертную деятельность из-за возраста.

"Артистам нужно иметь мужество вовремя уйти со сцены. У Жванецкого это мужество есть – вовремя уйти, не тянуть. Он реалист и сказал, что не надо выходить на сцену. Стареть нужно дома. Человек теряет какую-то свою привычную работоспособность, зачем это демонстрировать? Жванецкий закрыл свою передачу "Дежурный по стране", закончил концертную деятельность", – комментировал информацию Сташкевич.

Что говорил Михаил Жванецкий об Украине – читайте в материале OBOZREVATEL.

Напомним, писатель-сатирик Михаил Жванецкий родился в Одессе. В 1978-1991 годах он был членом союза писателей СССР. В 1999 году Жванецкого наградили званием народного артиста Украины, а в 2012 году он получил аналогичный статус в России. Артист прославился исполнением собственных миниатюр и монологов.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2020 года сатирику якобы поставили "страшный диагноз, погубивший многих артистов". По информации СМИ, о болезни мужчина узнал еще до Нового года, который отмечал на родине в Одессе. При этом, чем конкретно болен артист, не сообщалось, по некоторым данным – у него был рак предстательной железы. После возвращения в Москву Жванецкого якобы срочно госпитализировали в больницу Управления делами президента РФ в состоянии "средней тяжести".