Умер знаменитый ведущий прогноза погоды Александр Беляев

Кандидат географических наук и знаменитый телеведущий прогноза погоды на российском телеканале НТВ Александр Беляев умер. Ему был 71 год.

Об этом сообщает Telegram-канал "Звездач". По словам инсайдеров, знаменитость долгое время боролся с онкологическим заболеванием.

Напомним: у Александра Беляева был обнаружен рак легких в 2011 году, о чем он рассказал в июле 2017 года, когда его состояние резко ухудшилось. Также ведущий имел сахарный диабет 2-го типа. С осени 2017 по февраль 2018 года он приостановил работу на телевидении из-за того, что проходил лечение в центре онкологии имени Н. Н. Блохина. Вернулся в телеэфир 16 февраля 2018 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее умер советский режиссер мультфильмов "Приключения Незнайки и его друзей" и "Волшебник Изумрудного города" Александр Боголюбов. Ему было 86 лет.