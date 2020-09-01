Умер знаменитый в СССР детский писатель Крапивин: названа причина

Cоветский и российский детский писатель, поэт и сценарист Владислав Крапивин скончался в Екатеринбурге в возрасте 81 год. Причиной стала остановка сердца из-за осложнений после пневмонии.

Невестка Лариса Крапивина подтвердила его смерть и уточнила, что писатель продолжительное время болел, его госпитализировали еще 10 августа. Об этом пишет ТАСС.

Сообщается, что Крапивин попал в больницу повторно после лечения пневмонии. 12 августа писателю сделали операцию.

Владислав Крапивин с внучкой E1.ru

"Ему стало хуже, ночью отвезли в реанимацию – и все. Простите, сейчас очень тяжело говорить", – подчеркнула Лариса Крапивина.

Отметим, Владиславу Крапивину был 81 год. Он был основателем детского отряда "Каравелла", деятельность которого направлена на изучение морского дела. Является автором таких популярных детских произведений, как "Заяц Митька", "Мальчик со шпагой", "Журавленок и молнии", "Трое с площади Карронад".

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