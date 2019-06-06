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Умер знаменитый украинский писатель Юрий Мушкетик

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В четверг, 6 июня, умер знаменитый украинский писатель, Герой Украины Юрий Мушкетик – автор произведений "Гайдамаки", "Капля крови" и других.

Мушкетик умер на 91 году жизни. Об этом сообщил на личной Facebook-странице украинский публицист Михаил Сидоржевский.

"Тяжелая новость. Сегодня утром умер Юрий Мушкетик, один из классиков современной украинской литературы. Об этом мне только сообщила его дочь Леся. Светлая память и Царство Небесное, уважаемый Юрий Михайлович", – написал Сидоржевский.

Юрий Мушкетик

Юрий Мушкетик

Ukrainske Slovo

Отметим, Юрий Мушкетик родился 21 марта 1929 в селе Вертеевка Нежинского района Черниговской области в семье сельских активистов, окончил среднюю школу, в 1948-1953 годах учился на филологическом факультете Киевского университета. В 1986-2001 годах Мушкетик возглавлял Национальный союз писателей Украины.

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Мушкетик написал повести "Семен Палий", "День пролетает над нами", "Боль", "Желтый цвет одуванчика", дилогию о Второй мировой войне "Огни среди ночи" и "Черный хлеб", романы "Гайдамаки", "Капля крови" , "Жестокое милосердие", "Рубеж", "Последний гетман" и другие произведения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее умер известный украинский писатель и сценарист Василий Портяк в возрасте 66 лет.

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Место
УкраинаКиев
Тег
смерть
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Комментарии на сайте не модерированы
леня зе
леня зе
в семье сельских активистов-это кто красноперые.?
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