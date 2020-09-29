Умер знаменитый украинский фотограф Виктор Марущенко: чем он прославился

Знаменитый украинский фотограф Виктор Марущенко умер после борьбы с тяжелой болезнью. Ему было 74 года.

Информацию о смерти фотографа опубликовали его коллега Валерий Милосердов и художник Ярослав Солоп на личных страницах в Facebook. О серьезной болезни Марущенко стало известно в начале сентября 2020 года – он требовал дорогостоящего лечения.

"Сегодня ночью не стало Виктора Марущенко. Большая потеря для Украины. Спасибо всем неравнодушным, кто присоединился к сбору средств на его лечение. Глубокие соболезнования родным", – написали в Facebook.

Коллега Марущенко Милосердов высказался о его смерти. Facebook Валерия Милосердова

Художник подтвердил информацию о смерти Марущенко. Facebook Ярослава Солопа

Отметим, художник и фотограф Виктор Марущенко родился в Новосибирске в 1946 году. В Киеве проживал с 1951 года.

Профессионально фотографировать Марущенко начал с середины 1970-х – он снимал театральные постановки и актеров. Также он работал фотокорреспондентом газеты "Советская культура" (1980-1991), "Советская культура" по Украине и "День" (1997-1998). С 1991 года – независимый фотограф для украинских и зарубежных изданий, соучредитель независимого информационного агентства "Укрпресс", галереи "Photo Nostra". Героями его фотографий были знаменитые музыканты, архитекторы, художники, философы.

Виктор Марущенко умер в 74 года. Новини України (UAZMI)

Среди самых известных фотосъемок Марущенко – серии "Украина после Чернобыля" (1986), "Донбасс – страна мечты" (2003-2004).

Виктор Марущенко был участником более 60 персональных и групповых фотовыставок в Швейцарии, Германии, Франции, США, Канаде, Бразилии, Чили, Словакии, России, Украине. Участник биеннале в Венеции и Сан-Паулу. Его снимки находятся в коллекциях музеев, галерей и частных коллекционеров.

В 1990-м году Елисейский музей фотографии купил сотню его работ за 30 тысяч долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 28 сентября умер российский фотожурналист Владимир Мусаэльян, который был личным фотографом генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева.