Умер знаменитый Шарль Азнавур: как он пел на русском

Одна из самых известных песен умершего 1 октября французского шансонье Шарля Азнавура - "Вечная любовь", которую он исполнил в том числе на русском языке.
Оригинальная версия песни была записана Азнавуром для альбома Autobiographie, на котором есть три версии песни, в том числе дуэтом с Мирей Матье и на русском языке. Французская версия прозвучала в фильме "Тегеран-43".
Версия с Матье
Версия на русском
Версия на французском
"М-да,это вам не современная попса.Непередаваемо", "Божественная песня, очень чувственное исполнение,спасибо!!!", "Если бы Шарль Азнавур больше бы не спел в своей жизни ни одной песни, кроме "Вечная любовь", его все равно бы помнили только по ней, пока жива музыка!!!", "Слушая эту песню, у меня мурашки по коже. Самое лучшее исполнение, всё внутри переворачивается. Браво Азнавуру!!!", — написали в комментариях к видео.
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