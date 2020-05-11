Умер знаменитый американский актер Джерри Стиллер

В США умер известный актер и комик Джерри Стиллер – отец голливудской кинозвезды Бена Стиллера.

Ему было 92 года. Он умер по "естественным причинам". Об этом Бен написал в своем Twitter-аккаунте.

“Мне грустно говорить, что мой отец, Джерри Стиллер, скончался от естественных причин. Он был великим папой, дедушкой и самым преданным мужем Анны около 62 лет. Его будет сильно не хватать. Люблю тебя, папа“, – говорится в публикации.

Джерри и Бен Стиллеры Postimees

Поклонники звездного семейства принялись приносить слова сочувствия в комментариях под постом. Многие из них написали, что Джерри Стиллер был легендарным артистом, на работах которого выросло сразу несколько поколений.

Напомним, Джерри Стиллер наиболее известный по роли Фрэнка Констанци в американском сериале "Сайнфелд". За роль в этом ситкоме актер был номинирован на "Эмми". Кроме того, Джерри снялся вместе с сыном Беном в разных фильмах, в частности "Образцовом самце" и "Девушке моих кошмаров". Среди других известных работ – съемки в фильмахе "Лак для волос", "Толстопузы" и других.

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