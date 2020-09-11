Умер знаменитый актер-карлик из 'Американской истории ужасов' Стиви Ли

Известный американский актер-карлик, сыгравший в сериале "Американская история ужасов", умер в возрасте 54 лет.

Семья артиста заявила, что его смерть стала неожиданностью для родственников. Он скончался в своем доме 9 сентября, однако известно об этом стало только спустя двое суток, пишет The Sun.

О причинах смерти пока не сообщается.

Стиви Ли также был звездой рестлинга и выступал под псевдонимом Марионетка Психо Гном. Как актер, Ли снялся в фильме "Чудаки в 3D", сериале "Американская история ужасов" и появился в эпизодических ролях в картинах "Оз: Великий и Ужасный", "Бэйб" и "Американский пирог: Голая миля".

Как сообщал OBOZREVATEL, американская актриса, звезда сериала "Игра престолов" Диана Ригг умерла в возрасте 82 лет.

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