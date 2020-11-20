Умер заслуженный артист Украины Анатолий Мацак

В четверг, 19 ноября, в возрасте 70 лет скончался Заслуженный артист Украины Анатолий Мацак.

Как сообщили в Закарпатском академическом музыкально-драматическом театре, он был невероятной души человек, а также любящим мужем, отцом и дедушкой.

"Это очень большая потеря для нашего театра и Всего культурного Закарпатья. Скорбим всем сердцем и не можем подобрать слов. Царство небесное и Блаженный покой Вам", – написала пресс-служба театра на странице в Facebook.

Скончался 70-летний Заслуженный артист Украины Анатолий Мацак Пресс-служба Закарпатского театра

Стоит отметить, что Анатолий Мацак родился 23 мая 1950 года в селе Набережное Глобинского района Полтавской области.

Он окончил Киевскую республиканскую студию эстрадно-циркового искусства в 1973 году по специальности "артист эстрады вокального жанра".

Скончался 70-летний Заслуженный артист Украины Анатолий Мацак Пресс-служба Закарпатского театра

Кроме того, артист работал в Запорожской, Черниговской и Ставропольской филармониях. В Закарпатском академическом музыкально-драматическом театре работал с 1975 года.

Скончался 70-летний Заслуженный артист Украины Анатолий Мацак Пресс-служба Закарпатского театра

Скончался 70-летний Заслуженный артист Украины Анатолий Мацак Пресс-служба Закарпатского театра

Скончался 70-летний Заслуженный артист Украины Анатолий Мацак Скриншот

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