Умер водитель автомобиля, который попал в ДТП с Ефремовым: названа причина

Водитель автомобиля, в который врезался российский актер Михаил Ефремов в центре Москвы, умер от внутреннего кровотечения в результате полученных травм.

Сергей Захаров, сотрудник одной из служб доставки в Москве, умер в больнице от полученных травм. Его смерть констатировали в 5:00 утра, пишет Telegram-канал Mash.

Актер Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП в Москве

Сообщается, что сломанные ребра пробили легкие пострадавшего, после чего открылось внутреннее кровотечение. Врачи не смогли его остановить.

Смертельное ДТП произошло на Смоленской площади в центре столицы РФ. По словам очевидцев, Михаил Ефремов был за рулем автомобиля в нетрезвом состоянии. Он на большой скорости вылетел на встречную полосу, пересек двойную сплошную и лоб в лоб влетел в другую машину.

За рулем пострадавшего авто был 58-летний Сергей Захаров. У него диагностировали перелом ребер с двух сторон, перелом шейного отдела позвоночника, перелом бедра, закрытую черепно-мозговую травму и травмы внутренних органов.

Отметим, в отношении Ефремова открыто производство по ч. 2 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), предусматривающее до семи лет лишения свободы.

Смотрите видео с места аварии:

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 7 июня в Москве на улице Строителей открыли стрельбу, в результате которой пострадали мужчина и женщина. Предварительно, из своего балкона по людям стрелял 50-летний мужчина, который недавно разошелся с женой.

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