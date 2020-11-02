Умер "весельчак" из фильма "В бой идут одни "старики"" Александр Немченко

На 66 году жизни скончался украинский актер и режиссер Александр Немченко, который стал известен благодаря фильму Леонида Быкова "В бой идут одни "старики"".

Немченко исполнил роль добродушного и веселого барабанщика второй поющей эскадрильи Ивана Федоровича. О смерти актера сообщили на странице в Facebook Винницкого академического музыкально-драматического театра им. Николая Садовского.

"Вчера весь день плакала природа, тихо и грустно... Отошел в вечность Александр Немченко... Дирижер певческой эскадрильи принял в объятия еще одного своего воспитанника... Ноябрь 1953-го подарил Саше жизнь в родном городе Ровно (где, по завещанию, и будет погребен прах). Он прожил достойную жизнь, насыщенную не только творчеством, но и искренней любовью ко всему, чем занимался, ко всем, кто его окружал. Заслуженный артист Украины. Актер театра и кино. Создал театральную студию при Доме учителя. Долгие годы занимался народной медициной. И всегда с улыбкой... Выражаем искренние соболезнования семье, близким и родным, всем, кто знал, любил и уважал. Вечная память и Царство небесное тебе, Александр Дмитриевич, достойному сыну своих родителей и нашей матери-Украины...", – написали на странице.

Умер "весельчак" из фильма "В бой идут одни "старики"" Facebook Винницкого академического музыкально-драматического театра

Как стало известно, у Александра Немченко была тяжелая форма диабета и поэтому неравнодушные люди собирали ему средства на лечение.

На 66 году жизни скончался украинский актер Александр Немченко Facebook Винницкого академического музыкально-драматического театра

Стоит отметить, что в винницком театре Немченко сыграл 122 роли. Кроме того, он снялся в четырех фильмах.

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