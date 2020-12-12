Умер Валентин Гафт: что он говорил об Украине

Известный российский актер Валентин Гафт 12 декабря, в возрасте 85 лет, ушел из жизни.

Артист стал одной из самых цитируемых персон, кто негативно высказывался об событиях в Украине, связанные с Крымом и Донбассом.

Так, он обвинял украинскую власть в том, что она убивает своих граждан на Донбассе. Артист также считал Крым российским.

"Те войска или эти – не важно: происходит истребление невинных людей. Ни один конфликт этого не стоит. Это кровавая рана на руках человечества. Это безобразие. Из-за чего? Кому нужна Украина? Крым был отдан вам несправедливо, это российская территория, за нее черт-те сколько боролись, пролили кровь", – говорил в интервью для издания "Гордон" актер.

Кроме того, Гафт был уверен, что на Донбассе нет российских военных. Также он заявлял, что верит российским телеканалам и президенту России Владимиру Путину. Помимо этого, артист был в недоумении от того, как русские и украинцы могут воевать между собой.

"Какими бы ни были отношения между Россией и Украиной, нельзя было доводить до гибели людей, до уничтожения сел и деревень. Это дикость. К сожалению, человек не всегда бывает человеком, а наоборот – дикарем и уродом. Какой бы ни была советская власть, у нас была настоящая дружба народов, нам в голову не могло прийти, что украинцы и россияне будут воевать друг с другом", –объяснял Гафт.

Однако о самой Украине Гафт высказывался положительно. Он рассказывал, что для него эта страна всегда была особенной.

"Я всегда ездил в Украину, для меня это хутора, мазанки, праздники, украинский борщ, песни, красивые женщины, чудесные люди, язык, характеры потрясающие. Кто бы тогда поверил, что брат пойдет убивать брата, с которым столько связано".

К слову, Гафт был в "белом списке" деятелей культуры, которые высказывались в поддержку Украины и против российской агрессии. Однако позже актер заявил, что предпочел бы оказаться в "черном списке".

"Мне Украина предлагает: приезжайте к нам в гости -– свободный въезд. Но кому она нужна в таком виде? Как можно ехать к людям, с которыми ты воюешь? Это что-то новое. Они говорят: приезжайте, выступайте. А потом? Будем опять вас убивать? Это смешно сейчас – говорить о свободном въезде", – высказывался в интервью артист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Валентин Гафт называл решение о запрете демонстрации некоторых фильмов Эльдара Рязанова на территории Украины обидным и противным. Тогда актер заверил, что Украине следует быть умнее.