Умер украинский композитор Мирослав Скорик

Известный украинский композитор Мирослав Скорик умер в возрасте 81 год.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил оперный певец, главный режиссер Национальной оперы Украины им. Т.Г.Шевченко Анатолий Соловьяненко.

"Отошел в вечность выдающийся деятель искусства и искренний, надежный друг" – Мирослав Михайлович Скорик", – написал он.

Мирослав Скорик

Также на смерть композитора отреагировали в министерстве культуры Украины.

Мирослав Скорик

"Исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики Украины Светлана Фоменко от имени коллектива МКИП выразила соболезнования по поводу смерти Мирослава Михайловича Скорика. "Тот, что творил душой... Сегодня Украина понесла невосполнимую потерю – скончался самый яркий представитель современного поколения композиторов. Его музыка звучит и будет звучать на самых известных художественных площадках во всем мире, его искусство еще долго будет прославлять Украину..." – говориться в сообщении, опубликованном в Facebook.

Свои соболезнования в связи со смертью композитора Мирослава Скорика выразил и президент Украины Владимир Зеленский.

Мирослав Скорик Фото: m.day.kyiv.ua

"Сегодня Украина потеряла гения нашего времени. Музыканта, композитора, создателя и человека с большой буквы. Ушел из жизни Герой Украины, профессор Национальной музыкальной академии Украины, народный артист Украины Мирослав Михайлович Скорик", – написал президент на своей странице в Facebook.

"С ним в вечность отходит целая эпоха. С болью в сердце воспринял известие о смерти выдающегося украинского композитора Мирослава Михайловича Скорика. Последний раз видел его на концерте "Рождественские симфонии", устроенном Иваном Малковичем. И еще раз влюбился в его прекрасную музыку, был поражен его мастерством... Больно осознавать, что это был последний концерт Мирослава Скорика, на котором посчастливилось присутствовать. Искренние соболезнования семье и близким. Вечная память и Царство Небесное", – написал пятый президент Украины Петр Порошенко.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, умер генеральный продюсер телепередачи "Поле чудес" Анатолий Гольдфедер. Ему было 69 лет.